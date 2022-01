Betrüger fordern Bargeld via Telefon

Naumburg - Dreiste Betrüger nutzen offenbar die Zeit der Feiertage und des Starts ins neue Jahr für ihre kriminelle Aktivitäten. Dabei verwenden sie zwar eine bekannte Masche, dennoch versprechen sie sich davon Erfolg: Vor allem ältere Menschen werden unter einem Vorwand angerufen und zur Übergabe von Geld gedrängt. So meldeten sich bislang mehrere Bürger im Polizeirevier Halle und zeigten Betrugsversuche an. „Derzeit liegen der Polizei fast 20 derartige Mitteilungen vor. Bislang ist allerdings kein Fall bekannt, bei dem Geld übergeben wurde“, sagte Antje Hoppen, Sprecherin der auch für den Burgenlandkreis zuständigen Polizeiinspektion Halle.

Die vorgeblich von der Polizei stammenden Anrufe erreichten am Mittwoch ab etwa 11 Uhr bis in den Nachmittag hinein zumeist Senioren. Den Angerufenen wurde suggeriert, nahe Angehörige hätten einen schweren oder gar tödlichen Unfall verursacht. Deswegen kämen diese Angehörigen nun in Haft, was nur durch Kautionszahlungen abgewendet werden könnte. Dazu seien umgehend hohe Beträge im fünfstelligen Bereich aufzubringen.

Auch wurde den Angerufenen teilweise eingeschärft niemandem davon zu erzählen. Personen, die das Gespräch nicht schnell beendeten, wurde weisgemacht, die Polizei würde das Geld abholen, welches dann beim Amtsgericht hinterlegt werden würde. Die Polizei befürchtet nun, dass in den nächsten Tagen weitere solche Anrufe erfolgen. Sie rät deshalb, misstrauisch zu sein, um nicht auf solch widerwärtige Betrugsmaschen hereinzufallen. „Lassen Sie sich am Telefon nicht zu ihren Vermögensverhältnissen aushorchen. Beenden Sie fragwürdige Telefonate und rufen Sie ihre Angehörigen selbst an. Verständigen Sie im Zweifel immer die Polizei, über Notruf 110 sind wir rund um die Uhr erreichbar“, so die Polizeisprecherin weiter.

Vorsicht sei außerdem geboten, weil die Betrugsmaschen variierten. „Manchmal sind die Anrufer angeblich Staatsanwälte oder andere Amtspersonen. In wenigen Fällen wurde den jüngst in Halle angerufenen Personen auch eingeredet, es seinen Einbrecher festgenommen worden, bei denen die Adresse der Angerufenen gefunden worden sei“, erläutert die Sprecherin.

Die Polizei hat inzwischen in Halle einen 27-jährigen Tatverdächtigen aus Polen vorläufig festgenommen. „Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann jedoch wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an“, so die Sprecherin.