Betrug: Seniorin übergibt vermeintlichem Polizisten 10.000 Euro

Weißenfels/Lützen - Auf einen Betrugsversuch fiel am Mittwochvormittag eine Rentnerin in Weißenfels herein. Da erhielt sie den Anruf eines Mannes, der sich als Polizist ausgab, und folgende Story parat hatte: Der Sohn der Frau hätte einen Verkehrsunfall mit zwei Toten verursacht und sei bis zu einer Kautionszahlung von 80.000 Euro festgenommen. Da die Seniorin nicht über so viel Geld verfügte, gab sich der Anrufer mit der Zahlung von 10.000 Euro zufrieden.

Wie die Polizei mitteilt, sei dann gegen 13 Uhr ein Mann in der Moritz-Hill-Straße erschienen, woraufhin die Geschädigte das Geld in einem Korb aus der ersten Etage abseilte. Der Täter war etwa 50 bis 60 Jahre alt, von kräftiger Statur und um die 1,60 Meter groß, heißt es. Er hatte dunkle Haare, trug eine Brille, dazu graue Kleidung und eine Schiebermütze.

Zwei weitere Versuche dieser Betrugsmasche wurden der tatsächlichen Polizei am Donnerstag aus dem Raum Lützen gemeldet. Dort aber fielen die Angerufenen nicht auf den Trick herein. Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Mithilfe. Wer kann Angaben zum Vorfall in Weißenfels, womöglich zum Tatfahrzeug machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Burgenlandkreis telefonisch unter 03443/28 22 93 entgegen. (hbo)