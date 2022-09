Besucher reisen am „Sternensonntag“ in 80 Minuten durchs Sonnensystem

Wangen - In 80 Tagen um die Welt – das schafften die Abenteurer im gleichnamigen Roman von Jules Verne. Um Längen besser waren die etwa 20 Teilnehmer am „Sternensonntag“ in der Arche Nebra, die in rekordverdächtiger Zeit von etwa 80 Minuten die „Reise durch das Sonnensystem“ absolvierten. An diesem Aktivprogramm beteiligten sich fünf Familienteams, vom Senior bis zum Schulkind, in der zum „Escape-Room“ ausgestatteten Sonderausstellung Sternensucher, wobei sie sich einem spannenden und zugleich spielerischen Wissenstest über unser Sonnensystem stellten. Am Ende machte es den Teilnehmenden viel Freude und bescherte insbesondere einen Zugewinn an Allgemeinwissen.