Schloss Neuenburg in Freyburg Beschenkt, geschätzt, bewahrt - Welche bedeutende Rolle Schenkungen für Museum haben

Das Museum auf Schloss Neuenburg in Freyburg gibt mit einer neuen Ausstellung im Bergfried „Dicker Wilhelm“ erneut einen spannenden Einblick in seinen reichhaltigen Fundus - und zugleich in seine 90-jährige Geschichte. Was in der Schau zu sehen ist.