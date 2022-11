Berufung zurückgezogen Mann verletzt in Naumburg Unbeteiligte mit Faust und Messer schwer

Ein gebürtige Zeitzer lässt seiner Aggression freien Lauf und attackiert unbeteiligte Passanten. Wegen Körperverletzung in drei Fällen wird er vom Jugendschöffengericht am Amtsgericht Naumburg zu fünf Jahren Haft verurteilt. Warum er seine Berufung in letzter Minute zurückzog.