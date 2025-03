Unfallflucht am Kreisverkehr in Naumburg Beinahe-Kollision in Roßbacher Straße: Radfahrerin stürzt und verletzt sich - Autofahrer fährt weiter

Im Kreisverkehr in der Roßbacher Straße in Naumburg hat sich am Montag ein Unfall ereignet. Ein Autofahrer missachtete dabei die Vorfahrt einer Radfahrerin, die nach einem Bremsmanöver stürzte und sich verletzte.