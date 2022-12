Beim 43. Volleyballturnier wurde wieder in tiefer Nacht gebaggert

Wetzendorf - Nach einer coronabedingten, zweijährigen Pause organisierte das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Wetzendorf am Sonnabendabend wieder die beliebte Volleyballnacht. Von den elf gemeldeten Teams waren schließlich neun angetreten, die in der Turnhalle in Wetzendorf spannende Spiele boten. Dabei wurde geblockt, gebaggert und geschmettert, was das Zeug hält.

