Im Mai 2022 steht in Naumburg eine Wohnung in der Weißenfelser Straße in Flammen. Zwei Männer werden verletzt. Nun ist einer wegen fahrlässiger Brandstiftung angeklagt.

Naumburg - Lichterloh brannte am Abend des 9. Mai vergangenen Jahres eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weißenfelser Straße in Naumburg. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr konnten zwei verletzte Männer aus den Flammen retten. Einer von ihnen, der einst ins Brandverletztenzentrum eingeliefert worden war, saß gestern wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Brandstiftung im Amtsgericht Naumburg auf der Anklagebank.