Bedrückende Notizen - Renatus Deckert widmet sich in der Freien Schule im Burgenland „Jan Hus“ den berühmten Tagebüchern von Victor Klemperer

Der Journalist und Autor Renatus Deckert aus Lüneburg liest in der Aula der Freien Schule im Burgenland „Jan Hus“ vor Schülern der neunten und zehnten Klassen aus den Tagebüchern von Victor Klemperer.

Naumburg - „Geschichte erschien mir nie als ferne Vergangenheit, sondern ragte in meine Gegenwart hinein“, sagte Renatus Deckert. In der Aula der Freien Schule im Burgenland „Jan Hus“ blickte der Autor und Journalist aus Lüneburg in nahezu voll besetzte Stuhlreihen. Sein Publikum: Schüler der neunten und zehnten Klassen. Sein Thema: die Tagebücher des Romanisten und Philologen Victor Klemperer (1881-1960), die zu den wichtigsten und wohl auch bekanntesten Zeugnissen aus der Zeit des Nationalsozialismus zählen.