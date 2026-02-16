BSV sorgt im Trainingslager in Tschechien für ein Novum, muss aber im Sommer den Weggang seines Trainers und Sportlichen Leiters verkraften. Was Ronny Benndorf über seinen Abschied sagt.

Der Baumersrodaer SV (in grauen Trikots) verlor auf dem Kunstrasenplatz im Nachwuchszentrum des FK Teplice ein Testspiel mit 0:3 gegen den tschechischen Siebtligisten Duchcov: Gruppenfoto mit Gegner nach dem ersten internationalen Spiel der Vereinsgeschichte.

Baumersroda. - „Wer mich kennt, weiß, dass ich keine halben Sachen mache und dass ich immer 1.000 Prozent gebe, wenn ich ein Projekt angehe“, sagt Ronny Benndorf. Nach dieser Maxime hat der Sportliche Leiter und seit der vergangenen Saison auch Trainer des Baumersrodaer SV in den vergangenen zehn Jahren gehandelt. Und mit derselben Konsequenz hat er jetzt dem Vereinsvorstand auch mitgeteilt, dass im kommenden Sommer für ihn Schluss sein wird beim BSV, den er als sein „Baby“ bezeichnet.