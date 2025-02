Naumburg will die Markt-Gebühren deutlich anheben. Wer Alkohol verkauft, soll am meisten bezahlen. Erhöhungen auch für Taubenmarkt sowie Werbeplakate.

Naumburg. - Als Tageblatt/MZ gestern über die geplante Erhöhung der Parkgebühren und die gleichzeitige Abschaffung der Camping-Infrastruktur an der Vogelwiese berichtet, war die Empörung in den Sozialen Medien groß. Und dabei war dies nur die erste von vier Satzungen zu Gebührenerhöhungen, über die der Naumburger Gemeinderat am kommenden Mittwoch abstimmen wird.