Bau an Unstrutbrücke: Freie Fahrt in Richtung Roßleben wieder Ende August

Wendelstein - Autofahrer, die auf der Landesstraße 214 unterwegs sind, müssen sich noch einige Wochen gedulden, bis die Vollsperrung zwischen Memleben und dem thüringischen Roßleben beendet wird. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Unstrutbrücke Wendelstein. Das Land Sachsen-Anhalt investiert rund 900.000 Euro in die Instandsetzung des Bauwerks aus dem Jahr 2001. In einem ersten etwa einen Monat dauernden Bauabschnitt, wurden zunächst die Fahrbahnübergänge beidseitig der Brücke erneuert. Für die eigentlichen Reparaturarbeiten am Bauwerk sind die weiteren Monate eingeplant. Neben Fahrbahnbelag und Geländern werden unter anderem Böschungstreppen und nicht zuletzt die gepflasterten Flächen vor beiden Widerlagern erneuert. Hier haben die Hochwasser vergangener Jahre deutliche Spuren hinterlassen.

