„Barmherzige Wohnstätte“ - Erster Spatenstich für neues Hospiz in Bad Kösen

In Bad Kösen erfolgt der erste Spatenstich für ein Hospiz in Sichtweite des Lazarus-Hauses. Ende 2023 soll es bezugsfertig sein. Doch was ist mit dem Rest des Areals geplant?

Bad Kösen - Unmengen von Erdreich türmen sich an der Ecke Lielje-Ring/Kutscher-Straße in Bad Kösen. Und so hoch wie sie stehen - schätzungsweise vier Meter -, geht es an anderer Stelle in die Tiefe. Ein Aufwand, den der Bauherr, die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, betreiben musste, um sicher zu gehen, dass sich hier nicht noch Munition der früher am Ort übenden sowjetischen Truppen befindet. Bis auf ein paar alte Reifen und Gesteinsreste wurde nichts gefunden. Die Riesenbaugrube sorgte jedenfalls dafür, dass der erste Spatenstich für die Errichtung eines Hospizes auf dem der Stiftung gehörenden Gelände in der Tiefe stattfand.