Bannerträger des Genusses

Lebensbilder: 57-Jähriger lebt seit 1999 in Weischütz.

Daniel Schmidt steht in der Backstube seiner Konditorei in Laucha.

Laucha/Weischütz - Er ist fürwahr ein Bannerträger der Gaumenfreuden und des guten Geschmacks: Würde der Naumburger Kirschfestumzug in diesem Jahr bereits wieder in gewohnter Weise stattfinden, wäre Daniel Schmidt ganz an der Spitze der Abordnung des Vereins Naumburger Weinbaugesellschaft 1835 anzutreffen. Denn: Nachdem er zwei Jahrzehnte im Vorstand des Zusammenschlusses von rund 50 Hobby-Winzern der Saale-Unstrut-Region mitgearbeitet hat, obliegt ihm bei offiziellen Anlässen weiter das Tragen der goldseiden schimmernden Vereinsfahne.