Bands spielen im Ratskeller nach langer Zeit der Vereinzelung für mehr Miteinander

Naumburg - Mehrere regionale Bands und Musiker laden am Sonnabend, 26. November, ab 20 Uhr zu einem Benefiz-Abend zugunsten der Ukraine-Hilfe des Burgenlandkreises in den kleinen Ratskellersaal in Naumburg ein. Mit Marcus Pawis, Sänger und Gitarrist der Band „Lichte“, sprach Constanze Matthes.Wann und wie ist die Idee zum Benefiz-Abend entstanden, und was hat es mit „Früher war mehr Lametta“ auf sich?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.