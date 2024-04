Balgstädt/DUR. - Am Dienstag gegen 12.15 Uhr ist es auf der B176 an der Kreuzung zur L208 bei Balgstädt im Burgenlandkreis zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, so die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Kleintransporter beim Abbiegen ein vorfahrtsberechtigtes Motorrad übersehen haben. Bei dem Zusammenstoß habe sich der Kradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe sei auch die Feuerwehr zum Einsatz gekommen. Es kam laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.