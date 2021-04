Bald Dart-Ligaspiele in der Saalestraße

Naumburg - Ein zuvor ungenutzter Raum im Vereinsheim des Sportclubs Naumburg (SCN) in der Saalestraße 38: In den vergangenen zwei Jahren hat dieser sich peu à peu entwickelt - vom Hobbyzimmer, in dem einige Mitglieder in loser Runde ihrer zweiten Leidenschaft neben dem Kicken frönten, hin zum nunmehr offiziellen Anlaufpunkt einer neuen Abteilung, der zudem in absehbarer Zeit sogar Schauplatz von Meisterschaftsspielen werden wird. Die Rede ist hier von Dart und von Martin Schoder, der diese dritte Sparte des SCN nach „König Fußball“ und Cricket initiiert hat.

Drei Wettkampf-Boards

„Ich bin ja ehrenamtlich in unserem Club für das Vereinsheim, das auch unsere Geschäftsstelle beheimatet, und das Gelände ringsherum verantwortlich. Irgendwie hatte es mir nicht mehr gefallen, dass sich das Vereinsleben am und im Stadion fast nur noch auf das Verfolgen des Trainings und der Partien vom Spielfeldrand aus beschränkte“, erzählt Schoder. Schon seit längerer Zeit habe es eine Gruppe begeisterter Dartspieler im Fusionsverein der Vorgänger NBC 1920 und NSV 05 gegeben. „So hat sich das dann entwickelt. Erst hatten wir eine Scheibe, auf die immer so um die zehn Leute warfen. Inzwischen sind es drei komplette Boards inklusive Monitor und Computer“, so der Gründer der neuen Abteilung, der er auch vorsteht.

Um die 200 Euro pro Board haben Martin Schoder und seine Mitstreiter privat in die Ausstattung investiert. Alles ist in ihrem Domizil mittlerweile so professionell, dass dort im Rahmen der Mitteldeutschen Steeldartliga gespielt werden kann - sobald das die Corona-Auflagen wieder erlauben, versteht sich.

„Wir haben uns für den regelmäßigen Ligabetrieb angemeldet, wollten uns nicht mehr nur untereinander, sondern endlich auch mal mit anderen Spielern messen. Zusammen mit sechs weiteren Neueinsteigern, zum Beispiel aus Plauen, Halle, Großenhain und Dresden, werden wir in der Übergangssaison 2021/22 eine gemeinsame Runde mit Heim- und Auswärtsspielen bestreiten“, berichtet Martin Schoder. Danach sollen die Naumburger in den regelmäßigen Spielbetrieb integriert werden, der in Sachsen-Anhalt aus der Regionalliga und der Landesliga sowie aus den Bezirksliga-Staffeln Nord und Süd besteht. Übergeordnet gibt es noch die Mitteldeutsche Steeldartliga, in der auch Teams aus Thüringen und Sachsen vertreten sind. Außerdem laufen verschiedene Einzelwettbewerbe.

Zu dem vom SCN gemeldeten Dart-Team gehören neben Martin Schoder noch Spieler wie Florian Leistner, der in den beiden vergangenen Jahren jeweils die vereinsinterne Meisterschaft gewonnen hat, oder Paul Staps, Patrick Heldt und Patrick Hausmann. Namen, die bisher vor allem vom Geschehen auf den Fußballplätzen der Region bekannt waren und noch sind. Dart-Abteilungsleiter Schoder hat dem grünen Rasen indes komplett abgeschworen. „Ich habe 25 Jahre Fußball gespielt, zum Glück meist verletzungsfrei. Jetzt ist Dart mein größtes sportliches Hobby“, sagt der 33-Jährige, der als Schlosser in der Kretzschauer Maschinenbaufirma Hegla arbeitet. Selbst Einsätze bei den „Alten Herren“ seines Clubs könne er sich nicht mehr vorstellen.

Tag der offenen Tür geplant

Wenn die Beschränkungen für Indoor-Sport wieder aufgehoben sein werden, soll das regelmäßige Training der SCN-Darter wieder dienstags und donnerstags jeweils ab 18.30 Uhr im Vereinshaus, also rund um die Übungseinheiten der beiden kickenden Männermannschaften, stattfinden. „Vielleicht werden wir dann in normaleren Zeiten auch mal einen Tag der offenen Tür veranstalten, um unsere drei Spielfelder interessierten Leuten zu präsentieren. Wenngleich der Platz ziemlich begrenzt ist“, so der frühere Goalgetter (in der Saison 2013/14 allein 43 Treffer für die damalige NBC-Zweite in der Kreisklasse sowie fünf Tore für die Erste in der Kreisoberliga), der seine aktive Fußballer-Laufbahn 2018 beendet hat.

Auch in seiner zweiten sportlichen Karriere beweist Martin Schoder Treffsicherheit, also quasi Konzentration und Präzision beim Abschluss. Für seine neue Abteilung erhofft sich der Naumburger die Unterstützung von Sponsoren - jetzt, da aus dem Hobby fast im Geheimen eine offizielle Vereinstätigkeit geworden ist, die im Ligabetrieb Aufstiegschancen bietet. (Torsten Kühl)

Mehr Informationen auch im Internet auf der Facebookseite des SC Naumburg sowie unter: www.mitteldeutsche-steeldartliga.de