Bahn: Ab Montag Einschränkungen zwischen Weißenfels und Naumburg

Naumburg - Wegen Gleiserneuerungsarbeiten der Deutschen Bahn kommt es von Montag, 21. Februar, bis einschließlich Sonntag. 20. März, zu Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Halle beziehungsweise Leipzig sowie Erfurt beziehungsweise Jena. Wegen der Bauarbeiten kann der Streckenabschnitt zwischen Weißenfels und Naumburg in diesem Zeitraum nur eingleisig befahren werden.

Deshalb verkehren die Züge der Regionalbahnlinien RB 20 Leipzig - Erfurt - Eisenach und RB 25 Halle - Jena - Saalfeld auf diesem Streckenabschnitt zwischen 5.30 Uhr und 22.30 Uhr nicht, teilt das Verkehrsunternehmen Abellio mit. Fahrgäste können in diesem Streckenabschnitt die Züge der Linie RE 16 Halle - Erfurt nutzen. Diese halten zusätzlich in Leißling. Darüber hinaus verkehren alle zwei Stunden Busse im Schienenersatzverkehr zwischen Naumburg und Weißenfels ohne Halt in Leißling.

Die Busse stellen die Verbindung zwischen Zügen der RE 17 Erfurt - Naumburg und Zügen der RB 20 und RB 25 von und bis Weißenfels her. Durch die Sperrung kommt es im weiteren Verlauf der Strecken zu zeitlichen Veränderungen. (ag)

Weitere Informationen unter: www.abellio.de