Bädersterben in Sachsen-Anhalt Herbst wird für Naumburger Bulabana entscheidend - Gibt Stadtrat weitere 1,2 Millionen frei?

Kommen Besucher nach Flaute in das Naumburger Bulabana zurück? Was sagen externe Planer? Eine Machbarkeitsstudie ist in Auftrag gegeben worden.