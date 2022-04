Bad Kösener wieder an der Spitze

Naumburg - Ohne ihr Zutun - wenn man freilich davon absieht, dass sie ihre bisherigen zehn Punktspiele allesamt gewonnen haben - feierten die Kreisliga-Kicker des Baumersrodaer SV am Freitagabend vorzeitig die Meisterschaft in der Staffel 1 und den damit verbundenen Aufstieg ins Burgenland-Oberhaus. Nach dem 4:4 der Bad Kösener Reserve in Balgstädt können sie nämlich nun von keinem ihrer Konkurrenten mehr eingeholt werden. Die Herrengosserstedter Verantwortlichen erfuhren indes aus dem Internet und nicht von ihren Gastgebern von der Absage des Landesklasse-Spiels beim SV Burgwerben. Entsprechend groß war das Unverständnis beim ESV.

LANDESKLASSE: BSC 99 Laucha - 1. FC Zeitz 0:2 (0:1). „Zeitz war gnadenlos effektiv. Das hat in diesem Spiel den Unterschied gemacht“, sagte Lauchas Trainer Ronny Starch nach der Niederlage gegen den souveränen Spitzenreiter der Staffel 9. Die Elsterstädter seien zwar die spielerisch bessere Mannschaft gewesen und hätten auch offensiv mehr gemacht, „aber sie waren nicht übermächtig“, so Starch. Das BSC-Team konzentrierte sich vorwiegend auf das, was es am besten kann: aufs Verteidigen. Die Platzherren gerieten nach einem unglücklichen Foul durch den von Leon Grünbeyer (16.) sicher verwandelten Elfmeter in Rückstand, hatten dann aber auf der Gegenseite bei einer ähnlich umstrittenen Szene im Strafraum der Gäste, als Alexander Saal zu Fall gebracht wurde, den Schiedsrichter nicht auf ihrer Seite. Die beste Möglichkeit der Lauchaer vergab Kapitän Mario Bothe, der in aussichtsreicher Position über den FC-Kasten schoss. In der zweiten Halbzeit konnten Saal (nach einem Solo) sowie Christopher Schumann und Patrick Hoffmann (jeweils mit Kopfbällen) gute Chancen nicht nutzen, ehe der Favorit mit seiner Effizienz wieder zuschlug: Johannes Kunze (64.) traf per Kopf zum 0:2-Endresultat. „Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, aber dafür können wir uns nichts kaufen. Im Fußball zählen nun mal Tore“, resümierte Lauchas Coach. Die Zeitzer marschieren indes unaufhaltsam Richtung Landesliga.

FC RSK Freyburg - SV Spora 4:0 (3:0). „Wenn diese Partie 9:2 ausgegangen wäre, hätte sich niemand beschweren können“, meinte RSK-Coach Steffen Giese angesichts der zahlreichen vergebenen Chancen. Bereits wenige Sekunden nach dem Anpfiff köpfte Max Schirner nach einem Freistoß von Ronny Hagge den Ball freistehend in die Arme des Sporaer Keepers Mario Wolske. Freyburgs Kapitän Jonas Weise, der angesichts der Personalprobleme der Jahnstädter auf dem linken Flügel agieren musste, eröffnete wenig später den Torreigen, als er einen Diagonalball von Jonas Schied (3.) verwertete. Ebenfalls nach einer weiten Flanke, dieses Mal von Hagge geschlagen, war dann Sergio Schulz (22.) erfolgreich, und bevor Schirner selbst zum 3:0 einnetzen konnte, besorgte das Gästespieler Björn Kranz (34.), wobei sich das Spielgerät mit Windunterstützung hinter dem Schlussmann ins Netz senkte. In der zweiten Halbzeit ließen die Gastgeber dann sechs hundertprozentige Tormöglichkeiten liegen und der SVS deren drei. So dauerte es bis zur 84. Minute, ehe Schirner nach einem sehenswerten Solo für den Endstand sorgte. Der erst 17-jährige Anton Eisenhut und Nick Maschke aus der RSK-Reserve fügten sich im Team der Freyburger, die sich auf Rang sechs verbesserten, gut ein. Routinier Chris Klang, der am Vorabend schon bei den „Alten Herren“ im Einsatz gewesen war, spielte gar die 90 Minuten durch. Inzwischen hat sich bei Constantin Kitzmann die Befürchtung eines Kreuzbandrisses bestätigt. Dasselbe droht auch Pierre Gottschalk; zudem fällt Till Kirchhoff mit Knieproblemen aus.

KREISOBERLIGA: SV Kretzschau - Blau-Weiß Bad Kösen 0:3 (0:1). Einbahnstraßen-Fußball zeigten die Kurstädter am Sonntagnachmittag beim Tabellenachten. „Nach 20 Minuten hätten wir bereits mit 3:0 führen müssen, sündigten aber in der Chancenverwertung“, berichtet Blau-Weiß-Coach Matthias Große. So musste eine abgerutschte Flanke von Oliver Eschrich (33.), nach der sich der Ball ins lange Eck senkte, für den längst fälligen Führungstreffer herhalten. Kevin Gerber (73.) nach einer Flanke von Jonas Porsche sowie Stephan Breitfeld (80.), dessen Schuss vom Kretzschauer Christian Protz ins eigene Tor abgelenkt wurde, bauten den Vorsprung des Favoriten in der zweiten Halbzeit aus. Damit übernahmen die Bad Kösener vom FC ZWK Nebra wieder die Tabellenführung. Am kommenden Sonntag empfangen sie die Unstrutstädter zum Gipfeltreffen. „Dann werden mir zwar nur elf Spieler unseres 19-Mann-Kaders zur Verfügung stehen, aber wir werden nicht jammern, sondern das Beste daraus machen“, blickt Matthias Große voraus.

KREISLIGA: Balgstädt/Laucha II - Bad Kösen II 4:4 (3:1). Bei starkem Regen erlebten die Zuschauer in Balgstädt ein Torfestival. Wegen Besetzungsproblemen mussten für beide Teams auch die Trainer auflaufen. Eine Flanke von Jonas Hoffmann verwertete Maurice Müller (1.) zur frühen Führung der Unstrut-Kombination. Auf der Gegenseite verwandelte Spielertrainer Marc Eschrich (13.) einen Handelfmeter zum Ausgleich, aber nur vier Minuten später brachte Alexander Paloch die Gastgeber ebenfalls per Handstrafstoß erneut in Front. Maik Spörke sorgte mit seinem Doppelpack zum 4:1 - zunächst nach Vorarbeit von Hoffmann (33.), dann nach Freistoß von Dominik Mohs (60.) - für klare Fronten. Doch die Kurstadt-Reserve bewies große Moral und stellte in den letzten zehn Minuten tatsächlich noch den Gleichstand her. Marco Werner (80.) schloss ein beherztes Solo erfolgreich ab, Maik Grottel (85.) verwandelte im zweiten Anlauf einen an Werner verwirkten Foulelfmeter, und schließlich traf Mirko Bönicke (86.) nach Pass von Oliver Böhme zum 4:4-Endstand. Wenig später hatte Denny Loos sogar das Siegtor der Gäste auf dem Fuß, doch sein Schuss verfehlte den Kasten haarscharf.

Vor der Partie in Gleina sehr optimistisch: Torwart Robin Klein und Kapitän Sebastian Kibgis (Bad Bibra/Saubach). (Foto: Andreas Löffler)

Gleinaer SV - Bad Bibra/Saubach 2:2 (1:0). Der Gastgeber begann druckvoll, hatte gute Chancen, aber erst zwei Minuten vor der Pause gelang Max Illig der Führungstreffer, als er nach einem Alleingang den Keeper des Fortuna/TV-Teams, Robin Klein, mit einem geschickten Heber überwand. Max Illig sollte auch in der zweiten Halbzeit im Mittelpunkt stehen. Zunächst fälschte er eine Flanke von Gästespieler Andreas Götze mit dem Hinterkopf unglücklich ins eigene Tor ab (76.), und elf Minuten später verwandelte er einen Handstrafstoß zum 2:1. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kicker von der Finne nur noch zu zehnt, weil Johannes Trummer (84.) die Ampelkarte gesehen hatte. In Unterzahl und quasi in letzter Sekunde gelang Bad Bibra/Saubach noch der Ausgleich, weil Götze einen Freistoß aus 25 Metern genau in den Winkel zirkelte. Beide Seiten waren sich nach dem Schlusspfiff einig, dass es ein gerechter Ausgang war.

KREISKLASSE: TSV Großkorbetha II - VSG Löbitz 2:5 (1:3). Die junge Elf der Wethautaler knüpfte an ihre guten Leistungen in den jüngsten Testspielen an und verbesserte sich mit diesem Sieg auf Platz der Staffel 2. Maxl Rüger (7.) brachte die Gäste nach Vorarbeit von Franz Plobner frühzeitig in Front. Nach dem Ausgleich der TSV-Reserve durch Nico Gaubitz (18.) sorgten Tom Böhme (30./nach Pass von Moritz Prater) sowie dann Prater selbst (38./per Distanzschuss) mit ihren Treffern für die 3:1-Pausenführung der Löbitzer. Nach dem Seitenwechsel machte Großkorbethas Schlussmann Rocco Böhme drei weitere gute Einschussmöglichkeiten des VSG-Teams zunichte. Beim 1:4 durch Lucas Cebulla (82.) nach Zuspiel von Philipp Malisch war er jedoch machtlos. Drei Minuten später erzielte Moritz Prater nach Vorlage von Ludwig Schlag das fünfte Tor der Gäste. Denis Kurzhals (89.) gelang für die Platzherren nur noch eine Resultatsverbesserung. (tok/hob)