Bad Kösen: Autodieb landet auf Verkehrsinsel

Naumburg/Bad Kösen - Als der Fahrer eines Opels am Samstag gegen 9 Uhr in Naumburgs Bahnhofsstraße nur mal kurz zum Briefkasten wollte und dafür seinen Pkw mit laufendem Motor abstellte, nutzte dies ein 53-Jähriger und flüchtete mit dem Wagen. In diesem befand sich Werkzeug im Wert von 20.000 Euro.

In Bad Kösen fuhr sich der Dieb auf einer Verkehrsinsel fest - Zeugen hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei in Schach. Der Mann sitzt nun in Haft. Am Pkw entstand laut Polizei kein Sachschaden. (mhe)