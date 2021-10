Bad Bibra/Saubach hält gut mit, SCN III weiter souverän

Naumburg - In den beiden unteren Fußball-Ligen der Saale-Unstrut-Finne-Region gab es am Wochenende folgende Spielverläufe zu sehen.

KREISLIGA

FC RSK Freyburg II – FC ZWK Nebra II 2:2 (2:1). Im Unstrut-Derby erwischten die Jahnstädter einen Traumstart. Der Sekundenzeiger hatte gerade die erste Umdrehung gemacht, da passte Philipp Kolata auf Christian Lehwald, der zum 1:0 traf. Dass Kolata kurz darauf das 2:0 verpasste, bestrafte Nebra in der 19. Minute mit dem Ausgleich durch Nils Schmidt per geschicktem Lupfer. Erneut Lehwald, diesmal nach Alleingang, besorgte aber dann die RSK-Pausenführung. In der zweiten Hälfte hatten Lehwald, Kolata, Marvin Mänicke, Paul Schulze und Julius Gaudigs das Schussglück nicht gepachtet. Besser machte es auf der anderen Seite Kevin Trabert, der nach Grundliniendurchbruch von Marvin Schültke (67.) für Nebra zum 2:2-Endstand ausglich.

ESV Herrengosserstedt II - Baumersroda 0:6 (0:2). Von Beginn an bestätigte der Tabellenführer beim Schlusslicht seine Favoritenrolle. Und schon in der 11. Minute traf Top-Neuzugang Albert Reinicke nach einem präzisen Querpass von Florian Jäger zum 0:1. Glück hatte der ESV, dass die Gäste in der Folgezeit zu fahrig agierten und ihre Überlegenheit zunächst nur noch zum 0:2 ummünzten, als Mathias Engel (39.) per Fernschuss traf. Nach dem Wechsel konnte der ESV dann aber trotz großem Kampf die klare Niederlage nicht verhindern. Noch dreimal Reinicke, nach schöner Ablage von Martin Beyer, dann per traumhaftem Fallrückzieher und schließlich nach Vorlage von Tobias Tenscher, sowie Beyer selbst nach Pass von Torsten Günther machten das halbe Dutzend voll.

Die Kreisligafußballer aus Saubach und Bad Bibra versuchen hier mit vereinten Kräften, Bad Kösens Marco Werner zu stoppen. (Foto: Andreas Löffler)

SG Bad Bibra/Saubach - Blau-Weiß Bad Kösen II 2:6 (1:3). Die Gastgeber kamen in Saubach besser in die Partie, verpassten durch Durgham Alawasi, Lars Tänzer, Michael Schubert sowie Andreas Götze per Freistoß zunächst aber gleich reihenweise die Führung. Diese fiel dann in der 27. Minute, als Alawasi eine schöne Flanke von Tänzer per Flugkopfball veredelte. Nun wachten die Bad Kösener jedoch auf, und Marc Eschrich (35.) nach Steilpass von Maik Grottel (39.) sowie Grottel selbst per Fernschuss drehten die Partie zum 1:2. Das war aber noch nicht der Pausenstand, denn Marco Werner erhöhte per Lupfer noch auf 1:3, während Götze auf der anderen Seite wiederum per Freistoß in Blau-Weiß-Keeper Markus Kanzler seinen Meister fand. Kanzler rettete nach der Pause auch gegen Alawasi, war aber beim 2:3 per Foulstrafstoß durch Tänzer (58.) machtlos. Nun hätte die Partie kippen können, doch zweimal Grottel sowie Christian Ossig sicherten den Bad Kösener Auswärtssieg ab. „Gerne hätten wir unserem ehemaligen Coach Michael Schubel ein nachträgliches Geschenk zu seinem 40. Ehrentag gemacht, aber die Gäste waren einfach effektiver in der Chancenverwertung“, so SG-Trainer Philipp Klein nach dem Spiel.

KREISKLASSE, STAFFEL 1

Germania Schönburg /Possenhain – Baumersrodaer SV II 1:4 (0:3). Zwar hatte die Germania durch Tim Siebeck die erste gute Chance, doch anschließend übernahmen die Gäste das Kommando und gingen durch das unglückliche Eigentor von Ronny Bullirsch nach einer Ecke von Silvio Rockstroh (15.) in Führung. Rockstroh selbst war es dann, der per Schuss ins rechte untere Eck die Führung auf 0:2 ausbaute, und ein weiteres Rockstroh-Zuspiel nutzte Florian Frenzel (44.) zum 0:3-Pausenstand. Schönburg/Possenhain witterte dann noch mal Morgenluft, nachdem Siebeck mit seinem Schuss aus zwölf Metern zum 1:3 (50.) getroffen hatte, doch Baumersroda zeigte sich davon wenig beeindruckt, traf zunächst durch Johannes Davids Kopfball den Pfosten (74.) und schließlich erneut durch Frenzel, nach einem Steilpass von Dominique Laase (85.), zum 1:4-Endstand - ein schönes Geschenk für Trainer Heiko Böttcher kurz vor seinem 63. Geburtstag.

FSV Klosterhäseler - SC Naumburg III 0:5 (0:1). Beim neuen Schlusslicht fuhr der Tabellenprimus aus Naumburg seinen siebten Sieg im siebten Spiel ein. Auf dem schwer zu bespielenden Platz kassierte der FSV zwar das frühe Gegentor von Justin Hermsdorf nach Zuspiel von A-Junior Rostam Kazemi, hielt dann aber gut mit, ohne jedoch all zu gefährlich zu werden. In Hälfte zwei münzten die überlegenen Gäste ihre Chancen in Tore um, und der Doppelpack von Johann Reber sowie die Treffer von Roland Kämmerer (nach Vorlage von Timmo Holz) sowie André Schneider brachten den 0:5-Endstand.

Lossa/Rastenberg II - SV Kaiserpfalz 4:2 (0:1). Nach chancenarmen 40 Minuten gingen die favorisierten Kaiserpfälzer durch Maximilian Gorns Kopfball in Führung, während Arian Gorges auf der Gegenseite nur die Latte traf. In Hälfte zwei aber drehten die Platzherren binnen zehn Minuten die Partie. Gorges nach Steilpass von Jan Stieglitz, Stieglitz selbst per Fernschuss sowie Marcus Keitel nach Vorlage von Seimen Weihrauch machten aus dem 0:1 ein 3:1. Benjamin Hänisch gelang mit einem 18-Meter-Schuss ins lange Eck sogar noch das 4:1, während erneut Gorn für die Kaiserpfälzer noch für etwa Ergebniskosmetik sorgte.

SV Mertendorf II - SG ZW Karsdorf 2:1 (2:1). Durch den zweiten Saisonsieg gab die SVM die „rote Laterne“ ab. Ihre Tore erzielten Matthias Hildmann per starkem Sololauf (8.) und Manuel Willem (43.) allein vor dem Torwart schon vor der Pause, wobei Jonas Stöckel (31.) zwischendurch aus Nahdistanz ausgeglichen hatte. Anschließend wurde diese Führung mit viel Kampf über die Zeit gebracht.

KREISKLASSE, STAFFEL 2

VSG Löbitz - Blau-Weiß Zorbau II 3:0 (0:0). Gegen den favorisierten Tabellenzweiten spielten die Löbitzer bereits vor der Pause stark, verpassten da aber bei den Chancen von Moritz Prater (Kopfball an den Innenpfosten) sowie Tom Böhme und Lucas Cebulla das mögliche 1:0. Auf der anderen Seite war aber auch VSG-Schlussmann Erik Knabe mehrfach gefragt, in glänzender Manier zu parieren. Nach dem Wechsel hatten die Löbitzer dann gleich zweifach Glück: Erst, als Zorbau nur den Außenpfosten traf und dann, als Moritz Prater in einem Gewühl der Ball vor die Füße sprang und er zum 1:0 einnetzte (50.). Nun konnten sich die Platzherren aufs Kontern verlegen, was durch die Treffer von Tom Böhme (62.), der per tollem Freistoß ins Dreiangel traf, und Erik Hüttig (89.), nach Kombination über Lucas Cebulla und Ludwig Schlag, hervorragend klappte. (hob/hbo/kpk)