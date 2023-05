Mit „Bachs Beste - eine Orgel für alle!“ ist die 2023er-Konzertsaison an der Naumburger Kirche St. Wenzel überschrieben. Was das Jahresprogramm bietet.

Traumhaftes Licht-Farbspiel in dicht besetzter Wenzelskirche macht das Konzert „Composing the Future" einmal mehr zu einem besonderen Erlebnis.

Naumburg - In traumhaftem Licht-Farbspiel erstrahlte die Naumburger Wenzelskirche, während Orgelstudenten aus Übersee und Deutschland mit Kompositionen aus Studentenfedern die Zukunft erklingen ließen. Mit „Composing the Future - Ghost Music“ erlebte Naumburg in der Stadtkirche noch vor dem eigentlichen Start der diesjährigen „Musik an St. Wenzel“-Saison ein besonderes Konzert, das gewiss Lust auf mehr machte.