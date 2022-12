Autos beschädigt: Polizei stellt in Marienstraße zwei Randalierer

In der Nacht zu Mittwoch beschädigen zwei offensichtlich betrunkene Männer zwei Pkw in der Naumburger Innenstadt. Eine Polizeistreife kann die Randalierer stellen.

Naumburg - In der Nacht zum Mittwoch sind in der Naumburger Marienstraße zwei Pkw beschädigt worden. Zeugen beobachteten zwei offensichtlich angetrunkene Männer, welche an den Autos die Spiegel beschädigten.

Eine gerufene Polizeistreife konnte die 24 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen stellen. Gegen sie wurden entsprechende strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, teilte ein Polizeisprecher mit. (ag)