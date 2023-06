Eine Bordsteinkante ist am Sonnabendnachmittag in Laucha der Beginn einer folgenreichen Kollision.

Die Polizei wurde am Sonnabendnachmittag zu einem Unfall in Laucha gerufen. Eine Autofahrerin hatte in der unteren Hauptstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Laucha/cm - Eine Autofahrerin war am Sonnabendnachmittag gegen 17 Uhr in Laucha in der unteren Hauptstraße unterwegs, als sie gegen die rechte Bordsteinkante fuhr und in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

„Der Dacia drehte sich, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Heck gegen einen Pfeiler der Stadtgrabenbrücke“, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.