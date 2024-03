Stadt Naumburg erklärt Fehlauslösungen mit einem technischen Problem. Verwaltung und auch Betreiberfirma haben Kenntnis. Was Geblitzte wissen müssen.

Autofahrer zu Unrecht geblitzt: Messgerät am Flemminger Weg spinnt derzeit

Geschwindigkeitsüberwachung in Naumburg

Naumburg - Kaum etwas ist ärgerlicher, als fälschlich verdächtigt zu werden. Diese Erfahrung machten einige Autofahrer, die auf dem Flemminger Weg in Naumburg unterwegs waren und einen Blitz vernahmen, obwohl sie sich an die angegebene Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten haben. In der Facebook-Gruppe „Naumburg – aktuell“ war dies jüngst ein eifrig diskutiertes Thema.