In der Nacht zu Freitag brennt ein Pkw in der Naumburger Fröbelstraße aus. Polizei ermittelt zur Brandursache.

Auto steht in Fröbelstraße in Flammen

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu Freitag in die Naumburger Fröbelstraße aus, um ein brennendes Fahrzeug zu löschen.

Naumburg/hbo - Aus bisher ungeklärter Ursache stand in der Naumburger Friedrich-Fröbel-Straße in der Nacht zum Freitag ein Auto in Flammen. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr brannte der Wagen aus; ein weiteres Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.