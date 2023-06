Unfall in Naumburg Auto rollt von Einfahrt auf Straße - Mehrere Personen werden bei Kollision verletzt

Mehrere Fahrzeuge waren am Montag in einen Unfall in der Kösener Straße in Naumburg involviert. Auslöser war ein Fahrzeug, das von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße rollte. Die Straße war eine Zeit lang voll gesperrt.