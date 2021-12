Auto in Baumersroda gestohlen, in Gleina wieder abgestellt

Baumersroda/Gleina - In der Nacht zum Donnerstag ist in Baumersroda ein in der Gleinaer Straße geparkter Pkw Seat Leon gestohlen worden. Der Diebstahl wurde am Donnerstagmorgen festgestellt und polizeilich angezeigt. Stunden später ist das Fahrzeug schließlich in der Straße des Friedens in Gleina abgestellt aufgefunden worden.

Laut Polizei wurde das Auto durchwühlt. Ob etwas fehlt, wird derzeit noch geprüft, teilt eine Polizeisprecherin mit. Die Spurensicherung wurde veranlasst. (ag)