Nebra - Am Freitag gegen 10.30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in der Schloßstraße in Nebra gekommen. Aus bisher unbekannten Gründen ist ein Pkw gegen die Hauswand eines Gebäudes gefahren. Eine Sitzbank und mehrere Mülltonnen wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Insassen leicht und mussten medizinisch versorgt werden, teilt die Polizei mit. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.