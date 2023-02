Der nach überstandener Erkrankung ins HCB-Team zurückgekehrte Florian Pfeiffer (r./hier in einer früheren Partie) erzielte in Staßfurt fünf Tore für den Oberliga-Tabellenführer.

Stassfurt/Bitterfeld - Es ist ein Klassiker, der von vielen Trainern sportartübergreifend Woche für Woche als Erklärung für einen Sieg gebracht wird: die „ausgeglichene Mannschaftsleistung“. Doch wenn man einen Blick auf die Statistik der Oberligapartie der Staßfurter gegen den HC Burgenland wirft, dann kommt man gar nicht herum, diesen Klassiker zu glauben. Gleich zwölf (!) verschiedene Spieler konnten sich auf Seiten der Gäste in die Torschützenliste eintragen. „Das ist für mich aber keine Überraschung. Wir haben einfach einen sehr breiten Kader, und jeder will sich einbringen und seine Chance nutzen“, sagte HCB-Trainer Svajunas Kairis nach der Partie gegen den Tabellenneunten.

Auch wenn er zuweilen Bauchschmerzen habe, weil er eben nicht jedem Akteur die verdiente Spielzeit geben kann - am Sonnabend in Staßfurt erwischte es Stefan Remke -, so ist es für den Litauer doch ein Luxusproblem. Denn nach dem Auswärtserfolg bei den Rot-Weißen bleiben die Burgenländer auf klarem Meisterschaftskurs und mit lediglich drei Minuszählern souverän an der Tabellenspitze.

Dabei darf aber keinesfalls unter den Tisch fallen, dass der 29:26-Sieg ein hartes Stück Arbeit war. So lagen die Gäste in Halbzeit eins mal mit drei Toren, sogar in der 38. Minute noch mit zwei Treffern in Rückstand. „Mit 15 vergebenen klaren Torchancen haben wir uns da das Leben selbst viel zu schwer gemacht. Das ist dann manchmal ein bisschen Kopfsache“, schätzte Kairis ein. Auch im Tor hätte er sicher gerne mit einem Wechsel für frischen Schwung gesorgt, doch war Marian Voigt hier für 60 Minuten gefordert, da sein Keeper-Kollege Marius Göbner angeschlagen hatte passen müssen. Und dennoch setzte sich im Laufe der Partie - auch gegen einen personell noch mal verstärkten Gegner aus Staßfurt - die Klasse des HCB-Kaders durch. Vier Tore in Folge machten aus einem 17:15 ein 17:19, und anschließend bewegte sich der Vorsprung der Gäste stets zwischen zwei und fünf Toren Differenz.

„Klar, hätte es auch souveräner gehen können. Doch es war ein Auswärtsspiel, und alle Mannschaften in der Liga haben Qualität, das darf man nicht vergessen“, so Coach Kairis, der mit seinem Tabellenführer-Team am kommenden Sonnabend im Naumburger Euroville die siebtplatzierten Delitzscher empfängt.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: HV Rot-Weiß Staßfurt - HC Burgenland 26:29 (13:12). HCB: Marian Voigt, Lars Janke; Stefan Remke, Kenny Dober 1, Laurenz Kröber 2, Florian Pfeiffer 5, Niklas Seifert 1, Steve Baumgärtel 1, Tim Bielzer 1, Kevin Szep-Kis 4, Richard Vogel 3, Tom Hanner 1, Marcel Popa 1, Marc Esche 6/5, Janko Pesic 3 - Siebenmeter: Staßfurt 1/0, HCB 7/5; Zeitstrafen: Staßfurt 6, HCB 3.

Ein wenig Wasser im Wein des HC Burgenland war trotz des Oberliga-Erfolges aber die Niederlage der zweiten Mannschaft in der Sachsen-Anhalt-Liga. Mit 26:30 unterlag die HCB-Zweite bei der HSG Wolfen. Mit Tim Kurrat und Stephan Fichtner hatte man zwar gleich zwei Akteure, die auf acht Treffer kamen, doch für den erhofften und sicher auch ein wenig eingeplanten Sieg gegen das Schlusslicht reichte das nicht. Man bleibt damit Vorletzter.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: HSG Wolfen - Burgenland II 30:26 (16:12). HCB II: Jakob Aumann, Paul Taube; Marcus Deibicht, Marcus Födisch 3, Tim Kurrat 8, Tom-Erik Röhrborn, Lucas Haucke 3, Stephan Fichtner 8/2, Martin Voigt, Tim Krenz 2, Paul Zänker 1, Martin Tillmann 1 - Siebenmeter: Wolfen 5/5, HCB II 3/2; Zeitstrafen: Wolfen 5, HCB II 3.