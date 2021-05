„Ausgefallen und einfach schön“

Naumburg - Die Vielfalt der Sportarten in der Saale-Unstrut-Finne-Region ist groß - genauso wie das Engagement der Athleten, Übungsleiter und Funktionäre. Diese stellt Naumburger Tageblatt/MZ in der Serie „Mein Sport - meine Welt“ in loser Folge vor. Dazu füllen die Sportler einen Fragebogen aus.

Im 18. Teil - nach Turnerin Juliane Titus (SC Empor Laucha/ siehe Ausgabe vom 15. Dezember), Floorballer Hannes Kowalewicz (SV 1924 Nebra/18. Dezember), Tischtennisspielerin Marie Vater (TV 1922 Saubach/28. Dezember), Kletterer Tristan Runkewitz (SSV Eintracht Naumburg/30. Dezember), Fußball-Torhüterin Stefanie Glaß (BSC 99 Laucha/4. Januar), Triathlet Jens Bauer aus Naumburg (7. Januar), Kegler Günter Noserke (SG ZW Karsdorf/11. Januar), Läufer Sven Meinhardt (SG Finne Billroda/15. Januar), Ruderin Claudia Baumgart (Naumburger RV Rot-Weiß/20. Januar), Bogenschütze Benny Hartig (SG Eintracht Großjena/27. Januar), „Ironman“ Andy Kranz (Naumburg/29. Januar), Fahrsportlerin Steffi Wittenbecher (RFV Dorndorf/2. Februar), Fußballer Horst Zich (SG Blau-Weiß Bad Kösen/9. Februar), Ringer Elias Bärnt (RKV Karsdorf/11. Februar), Kegler Achim Knöbel (KSV Lossa/16. Februar), Ju-Jutsuka Hannah Möttig (KSG „Tani Otoshi“ Naumburg/2. März) und Tennisspieler Bernd Bösel (Naumburger TC/6. März) dreht sich heute alles um Kunstradsportlerin Romana Barthel vom Naumburger SV 1951.

Die 18-Jährige zeigt in der Georgenturnhalle, ihrem Trainingsort, ganz besondere Kunststücke. (Foto: Torsten Biel)

Die Abiturientin, die am Domgymnasium gerade ihre schriftlichen Prüfungen - unter anderem in ihren Leistungskursfächern Biologie und Englisch - hinter sich gebracht hat, ist 18 Jahre alt und hat derzeit noch keine genauen Pläne, was sie studieren möchte. „Am liebsten sollte es aber schon in Richtung Biologie gehen“, sagt Romana Barthel, die für unsere Zeitung den Steckbrief zur Serie wie folgt ausgefüllt hat.

1. Darum liebe ich meinen Sport: Kunstrad ist für mich ein besonderer und ästhetischer Sport. Es ist ein tolles Gefühl, auf Sattel und Lenker zu stehen und sein Rad unter sich rollen zu lassen. Es macht ganz einfach Spaß, die verschiedensten „Kunststücke“ auf dem Fahrrad auszufahren. Außerdem ist Kunstradfahren ein vielseitiger Sport. Man kann verschiedene Küren allein, zu zweit, mit vier Fahrerinnen, sechs Fahrerinnen oder sogar zu acht fahren. Man benötigt Ausdauer, Kraft, eine gute Kondition und einen sehr guten Gleichgewichtssinn. Während des Trainings hat man eine Pause vom Alltag, da man sich gut konzentrieren muss und ganz die sportliche Leistung gefragt ist. Ich liebe meinen Sport, weil er so ausgefallen, interessant und einfach auch schön ist.

2. Diese Ausrüstung benötigt man/das reicht schon für Anfänger: An erster Stelle braucht man Spaß am Sport und ein wenig Geduld, um Erfolge zu sehen. Weiterhin benötigt man natürlich ein Kunstrad. Auf ganz normalen Fahrrädern kann man unsere Sportart leider nicht ausüben (Ausprobieren auf eigene Gefahr:). Ein Kunstrad ist ein spezielles Hallenrad ohne Bremse, Gangschaltung oder Sonstiges. Die Fahrradkette ist direkt mit dem Hinterrad verbunden, um auch rückwärts fahren zu können. Dann braucht man nur noch seine Hallenturnschuhe, und schon kann es losgehen!

Mit dem spezielle Hallenrad kann man auch rückwärts fahren; Bremse und Gangschaltung gibt es nicht. (Foto: Torsten Biel)

3. Deshalb trete ich so gern für meinen Verein an: Unsere Kunstradgruppe gehört zum Naumburger Sportverein 1951. Im Training helfen wir uns gegenseitig, und bei Wettkämpfen halten wir immer fest zusammen. Außerdem sind Neuzugänge immer willkommen. Sie werden ab dem ersten Tag mit in unser normales Training einbezogen. Die gemeinsame Erwärmung kann manchmal etwas außergewöhnlich ausfallen, wenn wir zum Beispiel unsere Einräder rausholen. Unsere Vereinsgruppe ist recht klein, mit meist sieben bis zehn Mitgliedern und unserer Trainerin Karin Kneist. Alles, was wir zum Trainieren brauchen, haben wir in der Georgenturnhalle, in der wir normalerweise (wenn kein Lockdown ist) zweimal die Woche trainieren. Dort finden jährlich auch unsere Kinder-und Jugendspiele und andere Wettkämpfe, wie zum Beispiel die Landesmeisterschaften, statt. Außerdem scheut unser Verein keinen Auftritt, der sich uns bei den verschiedensten Anlässen bietet.

4. Mein/e Lieblingsgegner ist/ sind: Als Lieblingsgegner könnte man die Mitglieder der jeweiligen Altersklassen aus dem VfH Mücheln bezeichnen. Bei den meisten Wettkämpfen sind die Müchelner auch anwesend, und sie sorgen für ordentliche Konkurrenz. Langweilig wird es selten, weil man schon vor der Auswertung und Siegerehrung spekuliert, wer am Ende auf dem Treppchen steht. Mücheln hat im Vergleich zu den anderen Vereinen auch die meisten Starter bei Wettkämpfen. Aber auch die Sportler aus kleineren Vereinen wie Menteroda, SV Lauscha, Radsportverein 1921 Kleinmühlingen oder Annaburger Hallenradsportverein sind starke Gegner.

Man benötigt Ausdauer, Kraft, eine gute Kondition und einen sehr guten Gleichgewichtssinn. Romana Barthel

5. Am meisten hat mich inspiriert/meine Vorbilder sind: Ich nehme schon seit über acht Jahren an Wettkämpfen teil. Meine Freundin Lena und ich haben früher immer die Juniorinnen und Frauen der anderen Sportvereine bewundert. Als ich als Zuschauerin bei den Europameisterschaften in Wiesbaden war, begeisterte Viola Brand mit ihrem Können auf dem Kunstrad. Sie wurde an diesem Tag Europameisterin. Nun veranstaltet sie Shows und zeigt den Menschen unseren tollen Sport. Auf Social Media postet sie wirklich tolle Fotos und Videos mit ihrem Kunstrad.

6. Das war meine bisherige sportliche Sternstunde: 2018 war das Jahr, in dem ich die meisten Bestleistungen aufgestellt habe. Ich gewann einige Medaillen bei Landes-, Kreis- und Stadtmeisterschaften. Außerdem wurde ich Vizelandesmeisterin und wurde für die Sportlerwahl des Burgenlandkreises nominiert.

Medaillengewinne bei Landesmeisterschaften und die Nominierung für die hiesige Sportlerwahl gehören zu Romana Barthels größten Erfolgen. (Foto: Torsten Biel)

7. Das möchte ich in meinem Sport noch erreichen: Es wäre auf jeden Fall toll, wenn ich auch in Zukunft noch die Möglichkeit hätte, meinen Sport auszuüben. Doch erst einmal werde ich sehen, was 2021 noch bringen wird. Wegen Covid-19 sind die Turnhallen zum Trainieren noch immer gesperrt, und hoffentlich haben wir spätestens zum Sommeranfang eine Chance, wieder in die Halle zu kommen. Solange wie möglich möchte ich meinen Sport ausüben und die jüngeren Sportlerinnen und Sportler unterstützen.

8. Das gefällt mir nicht, das müsste sich in meiner Sportart/meinem Verband ändern: Ich finde es tatsächlich schade, dass unser Sport relativ wenig Aufmerksamkeit bekommt und es nur wenige Länder weltweit gibt, die den Kunstradsport kennen. Aus diesem Grund ist Kunstrad keine olympische Disziplin. Weiterhin war Kunstrad früher ein reiner Männersport, doch heute sieht man oft viel mehr Mädchen in den Vereinen als Jungs. Mehr Jungs sollten mit dem Kunstradfahren beginnen, damit es bei den Wettkämpfen eine spannendere Konkurrenz gibt :)!