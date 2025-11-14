Selbst der heutige König Charles war schon mal zu Besuch in der Bäckerei mit angeschlossenem Delikatessen-Geschäft im Stadtteil Richmond. Was die neue Mitarbeiterin Lisa aus Lossa dort schon erlebte - und was der Faschings-Liebhaberin noch Kopfzerbrechen bereitet.

Aus Dorf Lossa in Weltstadt London: 22-Jährige verzaubert Kunden einer deutschen Bäckerei (fast) wie Harry Potter

Fröhlich-zupackendes Verkaufstalent: Die heute 22-jährige Lisa Töpfer aus Lossa ist längst in London heimisch geworden.

London/Lossa/Naumburg - Spanische, indische oder gar brasilianische Spezialitäten braucht man in einer Weltstadt wie London nicht lange suchen. Doch man muss schon in den hübschen Stadtteil Richmond fahren, um Apfelmus, Spreewälder Gurken oder Henglein-Kloßteig, aber auch Brot oder Obstkuchen nach deutscher Art zu bekommen.