Im Wohnungslosenhaus in Naumburg ist es in diesem Winter besonders voll. Gestiegene Kosten treiben immer mehr Menschen aus den Wohnungen. Auch der 48-jährige Marco ist in der Einrichtung gelandet – und weiß nicht einmal, was schief gelaufen ist.

Marco ist Sohn aus reichem Elternhaus, erzählt er. Sein Vater sitze im Kreml, die Mutter im Bundestag. „Ich kann darüber aber nicht sprechen, ist geheim“, sagt er. Er habe die Schweizer Staatsbürgerschaft, an der Martin-Luther-Universität in Halle will er studiert haben. Es sind Stationen einer Biografie, die man nicht überprüfen kann. Marco sagt seinen Nachnamen nicht, er ist 48 Jahre alt. Seit April wohnt er in der „Herberge zur Heimat“ in Naumburg (Burgenlandkreis), einem Haus für Wohnungslose. „Ich hatte die besten Voraussetzungen und habe alles versucht. Aber ich wurde ausgebremst, auch durch den Einfluss meiner Eltern.“