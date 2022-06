Aus Bergwinkel auf hohe See

In der urigen „Seemannsklause“ seines Bergwinkler Domizils hat der 50-Jährige Erinnerungsstücke an seine Einsätze zusammengetragen.

Bergwinkel - Wie diese Geschichte zustande gekommen ist? Ist eine Geschichte für sich! Also der Reihe nach: Eigentlich hatte sich der Autor dieses Beitrags mit Anwohner Hartmut Spengler zu einem Streifzug durch Thal- sowie Bergwinkel verabredet, um einige Fotos für das „Burgenland-Journal“ dieser Zeitung aufzunehmen. Gleich neben Spenglers Anwesen hoch oben auf dem Berg weckte an einer Hoftür das kleine Schild „Heimathafen“ besondere Neugier. Darauf angesprochen, verriet Bad Bibras früherer Bürgermeister, dass dort tatsächlich ein echter Schiffskapitän wohne. Tage später empfängt uns ebendieser in der urigen „Seemannsklause“ seines Gehöfts zu Besuch. Hallo, Mirko Mädchen: Wie bitteschön verschlägt es jemanden aus Bergwinkel auf die hohe See?