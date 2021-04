Aufstiegsrennen geht für Kayser weiter

Freyburg/Dresden - Die Welt ist ein Dorf. Einst hatten sie als Kinder zusammen in Freyburg Fußball gespielt, und in Laucha drückten sie dann gemeinsam die Schulbank, ehe ihre Wege auseinandergingen. Der eine, Aaron Kayser, lernte fortan in Mücheln und wurde Basketballer. Der andere, Janis Haase, blieb Fußballtorwart in der heimischen Jahnstadt, wurde Physiotherapeut. Am Sonntagnachmittag trafen sich die beiden Freyburger wieder: in Dresden, beim abschließenden Play-off-Spiel der ersten Gruppenphase der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Kayser gewann mit den gastgebenden Titans das entscheidende Spiel um den Gruppensieg mit 94:88 nach Verlängerung gegen die BSW Sixers. Bei den Gästen saß Haase als Physiotherapeut auf der Bank.

Zurück aus der Quarantäne

„Ja, das war schon witzig. Wir hatten uns vorher bestimmt zehn Jahre nicht gesehen. Wie waren auf dem Lauchaer Gymnasium Klassenkameraden, verloren uns dann aber - auch wegen meines Schulwechsels - aus den Augen“, berichtet Aaron Kayser, der eine sportliche Laufbahn als Korbjäger einschlug. Nach seiner Ausbildung beim MBC in Weißenfels sowie Stationen bei den Niners Chemnitz und Fraport Skyliners in Frankfurt/Main läuft der 2,05-Meter-Hüne inzwischen als Center für die Dresden Titans auf.

Dass Kayser dieses mitteldeutsche Duell gegen das Team aus Bitterfeld, Sandersdorf und Wolfen (BSW) überhaupt auf dem Parkett aktiv mitgestalten konnte, hatte er einer eher unschönen Sache zu verdanken gehabt. Wegen eines Corona-Falls im Team der Sachsen war die Partie zum eigentlich angesetzten Termin (Ostermontag) kurzfristig geplatzt. Da wäre der Freyburger auch noch gar nicht fit genug gewesen, denn er hatte gerade erst eine zweiwöchige häusliche Quarantäne hinter sich, weil sein Mitbewohner in der Dresdner WG positiv auf das Virus getestet worden war.

Vertrag noch bis Ende April

„In der Wohnung kannst Du natürlich nicht so viel machen, abgesehen von Training mit dem eigenen Körpergewicht, das dir Fitness-Influencer im Internet anbieten“, sagt Aaron Kayser. Deshalb habe die Kondition ein wenig gelitten; das Ballgefühl sei in dieser Zeit aber nicht verloren gegangen. „Und vor dem nachgeholten Duell mit den Sixers konnte ich dann ja wenigstens wieder ein paar Tage mit der Mannschaft trainieren“, so der 21-Jährige. Weil die Partie in die Overtime gegangen ist, habe er am Ende aber ganz schön gepumpt, gibt er zu.

Die zweithöchste Spielklasse ist kurzfristig schon mein Ziel. Basketballer Aaron Kayser

Bereits am kommenden Freitag werden sich Kayser und Haase übrigens erneut wiedersehen, sofern nicht Corona dazwischenfunkt. In der zweiten Play-off-Phase spielen vier Teams zwei Halbfinalplätze aus. Zum Auftakt kommt es - wiederum in Dresden, weil sich die Titans durch den Sieg nach Verlängerung gegen die Sixers den Gruppensieg in der ersten Runde und damit zweimal Heimvorteil in der nächsten Phase gesichert haben - zum mitteldeutschen Duell mit den Sixers. Diese waren am vergangenen Sonntag in Dresden auch mit Djordje Pantelic angetreten, der nur zwei Tage zuvor ein Blitz-Comeback beim Kooperationspartner Syntainics MBC in der Bundesliga gefeiert und zum Auswärtssieg in Crailsheim beigetragen hatte. Pantelic zeigte in Dresden mit 20 Zählern und zehn Rebounds eine starke Leistung. Nun läuft er wieder für die Weißenfelser auf.

Für Aaron Kaysers Team folgt nach dem nächsten Duell mit den Sixers bereits am Sonntag das Spiel in Itzehoe, ehe am Sonnabend, 24. April, die Basketballer aus Schwelm in Elbflorenz zu Gast sein werden. Überstehen die „Titanen“ auch diese Runde als einer der beiden Gruppenbesten, müssen sie auf dem Weg zum Aufstieg nur noch das Halbfinale erfolgreich absolvieren. „Die zweithöchste Spielklasse ist kurzfristig schon mein Ziel“, sagt Aaron Kayser. „Dieses würde ich am liebsten mit Dresden erreichen, denn ich fühle mich wohl hier, verstehe mich mit Trainer Fabian Strauß und der Mannschaft super.“ Der Vertrag des Freyburgers bei den Titans läuft Ende April aus. (Torsten Kühl)