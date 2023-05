Oberliga-Spitzenreiter HCB verliert knapp in Pirna und verpasst vorzeitige Titelentscheidung. Frauen am Ende auf dem Bronzerang.

Tom Hanner - hier beim Wurf im Heimspiel gegen Freiberg in der Weißenfelser Stadthalle - war am Samstagabend in der Nachholpartie in Pirna mit sechs Treffern bester Werfer von Oberliga-Spitzenreiter HCB.

Pirna/Plotha - Was war nicht alles über dieses Spiel diskutiert worden. Hätte es überhaupt stattfinden müssen/dürfen? Die Burgenländer meinten: nein. Drei Unregelmäßigkeiten hatten sie nämlich bei der Neuansetzung der Partie bei der SG Pirna/Heidenau ausgemacht (wir berichteten). Zu juristischen Schritten hatten sie sich dann allerdings doch nicht durchringen können. Man habe es sportlich nehmen und antreten wollen, hatte Club-Präsident Uwe Gering im Vorfeld erklärt.

Nur ein Tor fehlt am Ende

Besagtes Spiel ist nun gespielt, und der HCB ist mit leeren Händen aus Sachsen zurückgekehrt. Mit 25:26 verlor der Oberliga-Spitzenreiter nach dramatischem Verlauf am späten Samstagabend in der Sporthalle Pirna-Sonnenstein. Und damit verpasste er um lediglich ein Tor (ein Remis hätte gereicht) die Chance, vorzeitig den Mitteldeutschen Meistertitel zu erringen und zwei Runden vor Saisonende die direkte Rückkehr in die 3. Liga perfektzumachen. Allerdings haben es die Schützlinge von Trainer Svajunas Kairis natürlich weiter in den eigenen Händen, das Spieljahr zu krönen. Vier Punkte liegen sie vor Verfolger SV Plauen-Oberlosa, mit dem zusammen sie vor einem Jahr in die Oberliga abgestiegen waren.

Die Nachholpartie in Pirna mussten die Burgenländer ohne zwei Leistungsträger bestreiten. Kapitän Kenny Dober, der eine Woche zuvor beim knappen Auswärtssieg in Aschersleben klug Regie geführt hatte, fiel mit Knieproblemen aus, während Abwehrboss und Kreisläufer Tim Bielzer berufsbedingt fehlte. Zur Halbzeit lagen die Gäste mit 11:14 zurück, „obwohl wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich mit vier, fünf Toren hätten führen müssen“, bemängelte Kairis die unbefriedigende Verwertung selbst klarster Chancen. Doch das Team des litauischen Coaches wendete nach Wiederbeginn das Blatt, führte zehn Minuten später mit 18:16 und lag, nachdem Pirna/Heidenau zwischenzeitlich das Ergebnis wieder gedreht hatte, erneut in Führung (mit 24:23 etwa fünf Minuten vor Schluss).

„Doch in so engen Matches entscheiden manchmal Kleinigkeiten. So war es auch dieses Mal, aber wir hatten leider nicht das bessere Ende“, sagte Svajunas Kairis. Jetzt müsse man gegen den USV Halle „all in gehen“ und den Titelgewinn eben vor den eigenen Fans feiern. Am Himmelfahrtstag, 18. Mai, ab 19 Uhr haben die HCB-Männer dazu im Naumburger „Euroville“ die Chance. Selbst ein Remis reicht, um Platz eins endgültig zu sichern. Zwei Tage später, am 20. Mai, ab 19 Uhr gastieren die Burgenländer dann beim Tabellendritten HG Köthen.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: SG Pirna/Heidenau - HC Burgenland 26:25 (14:11). HCB: Marius Göbner, Marian Voigt; Stefan Remke, Laurenz Kröber 2, Niklas Seifert 4, Marc Esche 2, Florian Pfeiffer 2, Mirco Fritzsche 1, Richard Vagner 1, Tom Hanner 6, Kevin Szep-Kis 5/1, Marcel Popa, Janko Pesic 2 - Siebenmeter: Pirna 3/3, HCB 3/1; Zeitstrafen: Pirna 6, HCB 3.

Reserve siegt zum Abschluss

Während die zweite Männermannschaft des HCB ihr letztes Saisonspiel in der Sachsen-Anhalt-Liga am Samstag in Plotha gegen die Köthener Reserve mit 33:28 gewann und damit im Endklassement Rang elf belegt, haben sich die Mini-Hoffnungen der Burgenland-Frauen auf doppelte Schützenhilfe in der Oberliga nicht erfüllt. Der HV Chemnitz und der BSV Zwickau II entschieden ihre letzten Saisonpartien für sich und schoben sich damit noch am spielfreien HCB-Team vorbei, das schließlich auf dem Bronzerang landet (siehe „Zahlenspiegel“). Nur wenn Chemnitz und Zwickau verloren hätten, wären die HCB-Frauen zum zweiten Mal nach 2018 Meister geworden.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: HC Burgenland II - HG Köthen II 33:28 (17:14). HCB II: Matthias Manz, Marwin Richter, Lars Janke; Marcus Deibicht, Tim Krenz 4, Marcus Födisch 2, Eric Emmerich, Tim Kurrat 5, Tom-Erik Röhrborn 4, Maxim Slamka 1, Stephan Fichtner 8/3, Martin Voigt 1, Paul Zänker 6/1 Martin Tillmann 2 - Siebenmeter: HCB II 5/4, Köthen II 5/3; Zeitstrafen: HCB II 2, Köthen II 7.