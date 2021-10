Aufholjagd nicht belohnt

Hohenmölsen - Da liegen die Drittliga-Handballer des HC Burgenland am Samstagabend im Heimspiel gegen Northeim Mitte der ersten Halbzeit mit sieben Treffern zurück (5:12, 6:13). Sie starten eine Aufholjagd, die sich gewaschen hat, die ihnen eine Viertelstunde vor Schluss eine Zwei-Tore-Führung (23:21) beschert. Und am Ende stehen sie doch wieder - zum vierten Mal in Folge - mit leeren Händen da. Nach der 29:33-Niederlage gegen das Team aus dem südlichen Niedersachsen sind die Burgenländer als aktueller Tabellenneunter der Staffel C nun drei Punkte vom angestrebten sechsten Platz entfernt, der nach Abschluss der Hauptrunde den vorzeitigen Klassenerhalt bedeuten würde.

„Wir haben im Spielverlauf dieses überragende Comeback geschafft, und deshalb muss man bei uns die Mentalitätsfrage sicher nicht stellen. Doch uns fehlt zurzeit einfach die Konstanz, um den Vorsprung ins Ziel zu bringen“, so HCB-Coach Steffen Baumgart. Uncleveres Verhalten, zu schnell abgeschlossene Angriffe, schwache Würfe - der Trainer der Gastgeber führte einige Gründe dafür an, warum seine Schützlinge dann doch unterlagen. Und natürlich seien es in der Schlussphase auch die „fehlenden Körner“ gewesen, die einerseits die Aufholjagd gefordert habe, andererseits aber auch der chaotischen Trainings- oder besser Nicht-Trainings-Woche geschuldet seien, weil gleichzeitig bis zu sechs Spieler mit Infekten flachgelegen hatten. So musste der HCB gegen Northeim auf Kapitän Kenny Dober verzichten. Marcel Popa bekam am Vormittag des Spieltags noch eine Infusion, um überhaupt auflaufen zu können (und legte dann eine starke Partie mit acht Toren hin). Und zu allem Überfluss musste Regisseur Florian Pfeiffer auch noch angeschlagen vom Feld. Alles natürlich Begleitumstände, die einem letztlich erfolgreichen Verlauf nicht förderlich waren.

Soll ihm der vorzeitige Klassenerhalt nach den 22 Hauptrundenspielen und vor einer möglichen Abstiegsrunde gelingen, muss der HCB nun endlich wieder punkten. Noch besser, wenn ihm dies bei einem direkten Konkurrenten gelingt - wie zum Beispiel Handball Hannover-Burgwedel, der mit 4:12 Punkten nur einen Zähler und zwei Positionen hinter den Burgenländern auf Rang elf liegt. Am kommenden Sonnabend ab 19 Uhr treffen beide Teams in der Sporthalle des Schulzentrums Großburgwedel im Speckgürtel der niedersächsischen Landeshauptstadt aufeinander. „Die Qualität in unserem Kader ist vorhanden. Wir müssen diese aber über einen längeren Zeitraum abrufen“, so Trainer Baumgart,

Statitstik: Meiner bester Werfer

3. LIGA, Männer: HC Burgenland - Northeimer HC 29:33 (12:16). HCB: Marius Göbner, Max Neuhäuser, Hendrik Halfmann; David Heinig 1, Laurenz Kröber, Marek Hnidák 4, Mirco Fritzsche 1, Kevin Szep-Kis 3, Tom Hanner 1, Florian Pfeiffer, Marcel Popa 8, Sascha Meiner 10/6, Miloje Dolic, Philipp Große 1, Cornelius Lange, Erik Stepan - Siebenmeter: HCB 6/6, Northeim 2/2; Zeitstrafen: HCB 1, Northeim 6.

Weiter spielten in der Staffel C: SC DHfK Leipzig II - Hannover-Burgwedel 29:30, HSV Hannover - TuS Vinnhorst 30:31, SV Plauen-Oberlosa - SC Magdeburg II 23:29, TSV Burgdorf II - Anhalt Bernburg 24:31, Eintracht Hildesheim - MTV Braunschweig 29:27.