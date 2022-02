Aufholjagd des HCB wird nicht mehr belohnt

HCB-Torwart Marius Göbner (hier in einer früheren Partie) stemmte sich in Northeim mit guten Paraden gegen die Niederlage - vergeblich.

Northeim/Plotha - Blickt man auf den Verlauf der Drittliga-Partie am Samstagabend zwischen dem Northeimer HC und dem HC Burgenland, wird deutlich: Die Gäste haben dieses Spiel in der Anfangsphase verloren. Nach 14 Minuten lagen sie beim Stand von 13:3 für die gastgebenden Südniedersachsen mit sage und schreibe zehn Toren zurück. Da half auch das Aufbäumen im zweiten Abschnitt nicht mehr: Die Schützlinge von Trainer Steffen Baumgart kamen lediglich noch auf zwei Treffer heran und verloren.

Schlechte Ausgangslage

Die 34:36-Niederlage lässt die Chancen auf Platz sechs nach der Hauptrunde auf ein Minimum schrumpfen, und auch die Ausgangslage für die Abstiegsrunde, in die der HCB - Stand jetzt - 0:4 Punkte aus den beiden Duellen mit Northeim mitnehmen wird, ist alles andere als rosig.

„So etwas kann dir auch mal passieren, wenn du super vorbereitet bist. Aber es passiert natürlich noch viel eher, wenn du - wie in unserem Fall - in der Woche vor dem Spiel kein wettkampfnahes Training durchführen konntest“, so Baumgart, angesprochen auf die desaströse Anfangsphase seiner Mannschaft und in Anspielung auf die coronabedingten Probleme nach zahlreichen Infektionen und langen Quarantäne-Aufenthalten (wir berichteten).

„Wir sind da zu Beginn in eine Art Schockstarre verfallen und sind aus dieser auch mit einer Auszeit und einigen Wechseln zunächst nicht herausgekommen“, so der Coach der Gäste. Diese lagen zur Pause mit 14:21 zurück, und ihr Rückstand wuchs dann noch mal auf acht Tore. Trotzdem kämpften sich die Burgenländer zurück. Selbst die Rote (und nachgereichte Blaue) Karte für Florian Pfeiffer, der nach einer Tätlichkeit mindestens im nächsten Spiel fehlen wird, bremste den HCB nicht. In dieser Unterzahl blieb er ohne Gegentreffer, die nächste entschied er sogar mit 2:0 für sich. Die Northeimer schienen ihren klaren Vorsprung noch komplett zu verspielen, aber sie retteten sich gerade so ins Ziel.

3. LIGA, Staffel C, Männer: Northeimer HC - HC Burgenland 36:34 (21:14). HCB: Marius Göbner, Max Knoblauch; Kenny Dober 9/9, Stephan Fichtner, Cornelius Lange, Marek Hnidák 6, Florian Pfeiffer 2 (40. Minute Rote/Blaue Karte), Erik Stepan, Mirco Fritzsche 2, Kevin Szep-Kis 3, Tom Hanner 1, Marcel Popa 4, Sascha Meiner 3, Philipp Große 4 - Siebenmeter: Northeim 7/5, HCB 9/9; Zeitstrafen: Northeim 3, HCB 4.

Zweimal Heimrecht in Plotha

In der Sachsen-Anhalt-Liga hat die zweite Männermannschaft des HCB ihr Heimspiel gegen den souveränen Spitzenreiter Staßfurt am Sonntagnachmittag erwartungsgemäß verloren. Am Ende hieß es 20:37. Eine gute Viertelstunde lang, bis zum 7:8, hielten die Gastgeber mit, dann setzte sich die Klasse des mit einigen Oberliga-erfahrenen Akteuren besetzten Rot-Weiß-Teams durch. Bester Werfer der Burgenländer in Plotha war Paul Zänker mit acht Treffern. Keeper Max Knoblauch bestritt nach dem Einsatz am Vorabend in der 3. Liga sein zweites Spiel am Wochenende.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: HC Burgenland II - Rot-Weiß Staßfurt 20:37 (8:18). HCB II: Marwin Richter, Max Knoblauch; Marcus Deibicht, Tom-Erik Röhrborn 3, Paul Kuntze, Eric Emmerich, Alexander Nowak 2, Bastian Pohl 4, Sebastian Enke, Martin Voigt 1, Jakob Aumann 2, Paul Zänker 8/5, Martin Tillmann - Siebenmeter: HCB II 7/5, Staßfurt 6/5; Zeitstrafen: HCB II 4, Staßfurt 1.

Am kommenden Samstag, 26. Februar, 17.30 Uhr, hat die HCB-Zweite den HSV Haldensleben zu Gast, und am Sonntag, 27. Februar, 17 Uhr, empfängt das Drittliga-Team der Burgenländer die HSG Burgwedel - jeweils in Plotha.