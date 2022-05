Auf Zeitreise mit alten Ansichtskarten

Naumburg - Exakt 1.160 Ansichtskarten auf einen Schlag trudelten vergangenes Wochenende im Naumburger Nietzsche-Dokumentationszentrum ein. Grüße aus aller Welt? Nicht so ganz, auch wenn die Postkarten mit Motiven wie einem Stierkampf in Nizza, einer Spielbank in Monaco oder der Blauen Grotte, einer Höhle im Nordwesten der Insel Capri, bedruckt sind.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<