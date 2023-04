Die finanzielle Lage in der Verbandsgemeinde Unstruttal ist angespannt. Erneut gleichen erst Rücklagen einen Fehlbetrag in Höhe von 1,1 Millionen Euro aus. Energieeffizienz wird zum großen Thema.

Freyburg - Nur mit einem beherzten Griff in die Rücklagen gelingt es der Verbandsgemeinde Unstruttal, ihren Haushalt für das aktuelle Jahr auszugleichen. Dafür braucht es etwa 1,15 Millionen Euro. Denn Aufwendungen in Höhe von 17,1 Millionen Euro stehen Erträgen in Höhe von 16 Millionen Euro entgegen. Für den Etatplan nebst Satzung gab der Verbandsgemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung in Freyburg grünes Licht - mehrstimmig mit zwei Gegenstimmen.