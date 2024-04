Mutter und Tochter an einem Tisch. In der Naumburger Badergasse richtet Philine Görnandt über ihrer Galerie ein Ferienappartement ein, das sie mit ihren Licht-Papier-Objekten ausgestaltet hat. Tochter Anna-Maria schaut sich an, was ihre Mutter innerhalb von drei Wochen geschaffen hat.

Naumburg. - Mit dem Frühjahr, das für Neues und Frische steht, trägt auch Künstlerin Philine Görnandt zur Belebung des kulturellen Lebens in Naumburg bei – mit dem „Frühlingssalon der Künste“, den sie aus der Taufe hob. Zu diesem lädt sie am Sonntag, 28. April 2024, in ihrer Galerie und auf dem Innenhof am Reußenplatz ein. „Perspektivisch“, sagt sie, „soll dieser auch auf dem Reußenplatz stattfinden.“ Die Gäste erwartet eine Mischung aus unterschiedlicher Kunst, Frühjahrsmode und Musik. Sie brenne für Kultur und bringe immer gern an einem Ort verschiedene Dinge zusammen, betont sie. So veranstaltete Philine Görnandt auf dem Reußenplatz bereits eine Französischen Nacht, die im Zwei-Jahres-Rhythmus gefeiert werden soll, und im Hof ein Sommerkonzert. Selbstverständlich ist sie auch bei „Weihnachtliches in den Höfen“ mit von der Partie.