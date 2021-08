Auf Mammuttour gen Kyffhäuser

Naumburg - Es war ein Tag zum Absteigen und Radschieben. Doch die Naumburger Nicky Hellfritzsch und Steven Erdmann ließen sich vom heftigen Gegenwind auf dem Großteil ihrer Strecke nicht ausbremsen. Und auch die berühmten 36 Kurven zum Kyffhäuser-Denkmal nahmen sie mit einem Lächeln auf sich. Denn die Tour mit Start um 8 Uhr in Naumburg diente einem guten Zweck. 202 gefahrene Kilometer kamen zum Konto dazu, das Hellfritzsch akribisch führt. Denn jeder Kilometer bedeutet einen Euro für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung.

Der 44-Jährige hatte die Spendenaktion im Juli ins Leben gerufen (wir berichteten). „Der Vorschlag mit dem Kyffhäuser kam von Steven“, sagt Hellfritzsch. „Einige Tage vor der Tour hatte ich zu Denkmalchef Heiko Kolbe Kontakt aufgenommen, der uns auch sehr freundlich begrüßte.“ Für die beiden Domstädter wurde denn auch eine Ausnahme gemacht. Denn generell sind Fahrräder vor Ort verboten. „Ich habe ihm von unserer Aktion berichtet. Nach 30 Minuten sind wir wieder in Richtung Bad Frankenhausen abgefahren“, erzählt Hellfritzsch. „Bei der Ankunft in Naumburg sind wir noch zwei Schleifen in Flemmingen gefahren, um die 200 Kilometer vollzubekommen. Uns beiden ging es gut. Es ist mir wichtig, Strecke zu machen.“ An jenem Tag legten die beiden Radsportler auf ihren Rennrädern zudem knapp 1.800 Höhenmeter zurück bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29 Kilometer pro Stunde.

Markantes Wahrzeichen: Das 81 Meter hohe Kyffhäuserdenkmal wurde 1892 bis 1896 zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. errichtet. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Seit Aktionsbeginn sind rund 2.070 Kilometer zusammengekommen, 2.735 Euro (Stand Freitagmittag) von Unternehmen wie Privatpersonen gespendet worden. Hellfritzsch, der aus einer radbegeisterten Familie stammt, einst von seinen Eltern Axel und Brigitte zum Radsport gebracht wurde, hofft, dass er bis Ende September die bis zum 5. September bereits eingegangenen beziehungsweise gemeldeten Euro in Kilometer ummünzen kann.

Falls ihm das letztlich nicht ganz gelingen sollte, hofft er auf Verständnis: „Es geht um die Sache, außerdem sehe ich es als Wertschätzung für meine Leistung. Jeder kann auch weiterhin davon unabhängig spenden.“ Fünf bis sechs Tage in der Woche sitzt er derzeit im Sattel. Zwei große Touren auf die Leuchtenburg sowie nach Lauscha sind noch geplant. Am Abschluss gebe es noch eine große Aktion, blickt der Naumburger voraus, der mit seiner Initiative zudem im Rennen um den Demografie-Preis Sachsen-Anhalt ist.

Die Rad-Aktion ist dabei nicht sein erstes Engagement für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Nach dem Tod seines Freundes Ralf Schlimm 2017, der an einem neuroendokrinen Tumor erkrankt war, organisierte Nicky Hellfritzsch Konzerte, deren Erlös der Stiftung zugutekam.

Die Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung wurde 2002 ins Leben gerufen. Seitdem unterstützt sie die medizinische Forschung an Einrichtungen in Mitteldeutschland. Mit Projektmitteln forschen Mediziner an den Universitätskinderkliniken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an neuen Diagnose- und Therapieverfahren. Die Stiftung hat ihren Sitz in Leipzig. Das Spenden-Konto lautet: IBAN: DE65 8602 0086 0359 5050 00; BIC: HYVEDEMM495; Kennwort: Radtour Nicky

Näheres auch online unter: www.kinderkrebsforschung.net