Auf gutes Jahr folgt erneut Bangen um Standort

Einrichtung im Citykaufhaus in der Naumburger Salzstraße blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Mit möglicher Nichtverlängerung des Mietvertrags herrscht indes erneut Unsicherheit.

Naumburg - Ungewöhnlicher Auftakt eines Pressegesprächs: Bibliotheksleiterin Sabine Matzner zitiert aus einer Weihnachtskarte, mit der eine Kita-Erzieherin die Arbeit der Einrichtung lobt und sich bedankt. Eine positive Nachricht in einer allerdings erneut unsicheren Zeit. Denn nach dem Einzug der städtischen Einrichtung in das Citykaufhaus im Frühjahr 2019 hat die Diskussion um ihr Wohl und Wehe erneut begonnen. Eine Entwicklung, die an ein Déjà-vu erinnert.