Auf ein Rendezvous im Naumburger Domgarten: Domstifter laden vom 3. bis 5. Juni ein

Naumburg - Am Pfingstwochenende vom 3. bis 5. Juni lockt im Naumburger Dom nicht nur ein idyllischer Gartentraum die Besucher an - in zahlreichen Sonderführungen werden auch verschiedene Aspekte der Geschichte des Welterbes aus neuen Betrachtungswinkeln präsentiert. Denn zu einem „Rendezvous im Garten“ laden vom 3. bis 5. Juni europaweit die Tage der Parks und Gärten ein. Auch der Naumburger Domgarten kann von Freitag bis Sonntag in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr kostenfrei besichtigt werden, heißt es in einer von den Vereinigten Domstiftern veröffentlichten Pressemitteilung.

Das hinter dem Westchor gelegene, fast ein Hektar große Gartenareal lädt zwischen mittelalterlichen Mauern und Bastionen und malerischen Teichen zu Spaziergängen durch die blühende Natur ein. Bei der Sonderführung „Es grünt so grün“ (Freitag bis Sonntag jeweils ab 12 Uhr) können im „Garten des Naumburger Meisters“ zahlreiche Pflanzen aus der Saale-Unstrut-Region entdeckt werden, die dem Bildhauermeister einst als Vorbild für seine filigranen Kapitelle und Schlusssteine im Naumburger Dom dienten.

Eine andere Perspektive auf die Dom- und Gartenanlage sowie Naumburg und Umgebung erhalten Besucher während der Turmführungen. Täglich um 15 Uhr erklimmen sie die über 200 Stufen des Nord-West-Turmes. „Dabei kann nicht nur die gewaltige Dach- und Gewölbekonstruktion bestaunt werden, sondern natürlich auch die einmalige Aussicht über Saale-Unstrut-Region“, heißt es weiter. Am Freitag, 3. Juni, wird es ab 16 Uhr zusätzlich noch eine weitere Turmführung speziell für Kinder geben. Die Teilnahme daran ist für alle Kinder bis 14 Jahre kostenfrei.

Am Abend des 3. Juni geht Kirsten Reichert, Leiterin des Besucherservice, in der Expertenführung „Von Pilgern und Touristen“ auf eine ganz besondere Reise durch den Dom und erläutert, was die Menschen in den unterschiedlichsten Epochen an dem einmaligen Bauwerk faszinierte. Denn nicht nur heutzutage ist der Naumburger Unesco-Welterbe-Dom ein beliebtes Tourismusziel: Schon seit Jahrhunderten kommen die Menschen extra nach Naumburg, um dem Bauwerk einen Besuch abzustatten. Die Gründe waren so vielfältig wie heute auch: religiöse Pilger, Kunstexperten, Verehrer der Stifterfigur Uta …

Wer noch tiefer in die 1.000-jährige Geschichte eintauchen möchte, hat am Sonnabend, 4. Juni, die Möglichkeit. In der Sonderführung „Die Schrift im Verborgenen“ nimmt Domstiftsarchivar Matthias Ludwig die Teilnehmer anhand von kostbaren Handschriften und Urkunden aus den Archiv- und Bibliotheksbeständen mit auf eine Reise in die Vergangenheit des Domstifts.

Infos im Internet unter www.naumburger-dom.de/veranstaltungen