Die Stadt Naumburg will ehemaliges Theater für 350.000 Euro verkaufen. Auf einer neuen Internetseite sieht man es von innen. Was passiert mit dem Schützenhaus?

Naumburg - 350.000 Euro: So viel ist die Naumburger „Reichskrone“ aktuell wert. Das jedenfalls steht im neuen Verkehrswertgutachten, das die Stadt für das Ensemble am Curt-Becker-Platz anfertigen ließ. Bedenkt man, dass die Verwaltung mit ihrem Sanierungsträger DSK gerade erst 850.000 Euro in die Sicherung und Baufreimachung der 4.500 Quadratmeter Raum- und Gebäudefläche gesteckt hat (wir berichteten mehrfach), müssten sich doch Investoren um das ehemalige Theater/Hotel/Kino/Lazarett/ Parteigebäude streiten, oder?