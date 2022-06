Auf dem Weg zur Mega-Baustelle: Was rund um den Naumburger Dom geschieht

Naumburg - Noch ist das Gästeaufkommen im und am Naumburger Dom nach der typischen Winterflaute sehr verhalten. So sehr, dass man allen potenziellen Touristen am liebsten zurufen würde: „Kommt jetzt, bevor hier alles zur Mega-Baustelle wird!“ Was genau die Vereinigten Domstifter in den kommenden Jahren vorhaben, dazu gab Stiftsdirektor Holger Kunde Tageblatt/MZ Auskunft.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<