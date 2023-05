Der aus Balgstädt stammende Max Wege hat die Musik für einen Kinofilm geschrieben. Was den Künstler aus Leipzig sonst noch so beruflich umtreibt.

Leipzig/Balgstädt - Roter Teppich, Star-Aufgebot, Blitzlichtgewitter - all das könnte Max Wege heute Abend im „Kant Kino“ in Berlin erleben. Oder eben auch nicht. „Ich weiß überhaupt nicht, was da passieren wird. Es ist für mich ja das erste Mal“, sagt der aus Balgstädt stammende und mittlerweile in Leipzig lebende Musiker. Eine Premiere also in mehrfacher Hinsicht wird es für den 36-Jährigen.