Bad Kösen - Die Wetterprognosen waren nicht die besten, doch schon seit dem Vormittag war die Radinsel in Bad Kösen am Sonntag für viele eine begehrte Adresse. Der Heimatverein hatte hierhin eingeladen mit der Absicht, nicht nur ein bisschen für sich und seine Arbeit zu werben, sondern auch, um den neu gestalteten Platz zu beleben. Letzteres ist so gut gelungen, dass so etwas wie Volksfeststimmung aufkam.