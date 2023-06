Auch hiesige Apotheken werden sich am Mittwoch am bundesweiten Protesttag beteiligen. Notdienst im Einkaufszentrum neben dem Naumburger Bahnhof.

Auch in Naumburg bleiben am Mittwoch viele Türen zu

Naumburg - Wer am Mittwoch in der Saale-Unstrut-Region in seine Stamm-Apotheke geht, läuft Gefahr, vor verschlossener Tür zu stehen. Wie der Apothekerverband Sachsen-Anhalt (LAV) ankündigt, werden sich auch viele hiesige Einrichtungen am bundesweiten Protesttag beteiligen. „Wir werden am 14. Juni die Zeit nutzen und verstärkt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

mit der Politik sowie den Patienten ins Gespräch kommen. Lieferengpässe, Personalnot und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung belasten unsere Arbeit“, teilt der LAV zum Streik mit.